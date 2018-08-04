انخفاض سعر عملتي "بيتكوين" و "لايتكوين" الرقميتين أمام الدولار الأمريكي

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 5.5% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك) ليصل سعرها إلى ستة آلاف و979 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، تراجع أيضا بنسبة 3.3% ليصل سرعها إلى 39 .74 دولارا، وهو ما يقل كثيرا ( أى بنسبة 80 فى المائة ) عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 كانون أول/ ديسمبر 2017 ، حينما بلغ سعرها 375 دولارا.

وتراجعت قيمة هذه العملة بنسبة 69% حتى الآن خلال العام الحالى وحده .

وتقلبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7.7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت ما بين ستة آلاف و955 دولارا وسبعة آلاف و492 دولارا.

ويقل سعر هذه العملة حاليا بنسبة 65% عن المستوى القياسي البالغ 19 ألفا و666 دولار الذي وصلت إليه في 17 كانون أول/ديسمبر .2017

وفقدت البيتكوين 15% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 52% حتى الآن خلال العام الحالى وحده .