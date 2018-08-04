حرارة شمس العقوبات الأمريكية تضرب أركان الاقتصاد الإيراني

إيران التي رشحها عديد من الاقتصاديين الدوليين في سبعينات القرن الماضي للخروج من دائرة الدول النامية إلى دائرة دول العالم الثاني، باتت اليوم وبعد أربعين عاما من ثورة "الخميني" الدموية، على شفا انهيار اقتصادي مدو.

هذا البلد الذي يمتلك من الموارد الاقتصادية الكثير ومن الطاقات البشرية، بات حلم السواد الأعظم من شبابه الهجرة إلى الخارج، فرارا من قمع سياسي مستفحل، وأزمة اقتصادية متعاظمة يوما بعد آخر، خاصة مع قرب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية.

ويدرك نظام الملالي في إيران - أكثر من أي أحد آخر وأكثر من أي وقت مضى - خطورة التظاهرات التي وصلت إلى حد حرق الحوزات الدينية، بعد أن بث النظام في قلوب شعبه ولعقود الخوف والفزع مما تمتلكه تلك الحوزات من سطوة، جعل انتقادها من المحرمات، فما بالك بحرقها.

تظاهرات مثلت تحولا نوعيا في الوعي السياسي لدى المواطن الإيراني، وإدراكا واضحا أن أبواق النظام التي روجت أن الشعب الإيراني على قلب رجل واحد خلف المرشد من أجل حماية مكتسبات الثورة، ليست إلا جبل جليد من أكاذيب راكمها النظام لسنوات، حتى بدأت حرارة شمس العقوبات الأمريكية تصعد في الأفق، وتذيب معها جبل الأكاذيب الإيراني، وليجهر المواطن بحقيقة كان يعلمها من معايشته اليومية، لكنه كان يصبر عسى أن تتغير الأوضاع وتتحسن، حتى بات غير قادر على تحملها أكثر من ذلك، ليرفع صوته الآن عاليا، للخلاص من نظام حكم إيران بالحديد والنار 40 عاما، وفشل في نهاية المطاف في بناء نظام اقتصادي قادر على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعبه.

وبينما لم تبدأ العقوبات الاقتصادية بعد، ها هم أبناء إيران في الشوارع والطرقات، معربين عن غضبهم من نظام أثبت قدرة مخيفة على توتير الأوضاع الإقليمية، وإهدار الموارد الاقتصادية والبشرية بإلقاء شبابه في أتون الحرب السورية، بينما يعاني ملايين من الإيرانيين أفرادا وأسرا من أوضاع معيشية آخذة في التدهور، في ظل صراعهم اليومي للموازنة بين دخل محدود وأسعار ترتفع بسرعة جنونية، تؤهل إيران لأن تنافس قريبا فنزويلا التي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ التضخم فيها مليون في المائة لأول مرة في التاريخ الحديث.

والمؤشر الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري.

وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في نيسان (أبريل) عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في السوق السوداء، وهي إجراءات لم تؤد سوى إلى تعزيز السوق الموازية.

وتعتبر تلك النتائج أقرب إلى العبث، فقد روت مغتربة كيف اضطرت إلى الاجتماع بصراف تحت جسر في وسط طهران لصرف ألفي دولار "1700 يورو".

وأضافت "طلب مني وضع منديل أحمر واقترب مني وهو يهمس، أريد أن أرى المال، كما لو كنا نمثل في فيلم للجاسوسية".

ووسط المأساة الإيرانية يبدو أن تجار الذهب الأكثر استفادة، إذ أعلن مجلس الذهب العالمي أن مبيعات السبائك والقطع النقدية الذهبية في إيران تضاعفت ثلاث مرات، وبلغت 15.2 طن في الربع الثاني من هذا العام، لتستأثر إيران بثلاثة أرباع الطلب في الشرق الأوسط، وليكون ذلك أعلى معدل لها في أربع سنوات.

الدكتور علي بهروز المحلل الاقتصادي الإيراني يعتبر إقبال الإيرانيين على الذهب مؤشرا لإدراك الشارع أن مقبل الأيام سيئ للغاية، وأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ستوجه ضربة قاتلة لمعدلات النمو التي تحسنت نسبيا بعد توقيع الاتفاق النووي.

ويضيف لـ "الاقتصادية" أنه "مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران فإن العملة المحلية ستهوي إلى مستويات غير مسبوقة، وسيتراجع الريال الإيراني بشدة، ومعه بالطبع مستوى المعيشة خاصة لأصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين والمتقاعدين، وهذا الإقبال على شراء الذهب سيزيد الوضع تعقيدا، فشراء الذهب يعني التخلص من العملة الوطنية مقابل المعدن الأصفر، والنتيجة أنه لن يوجد طلب محلي أو خارجي على العملة الإيرانية، وستتراجع قيمتها بشدة".

ويستدرك قائلا، "إن الإقبال الشديد على شراء الذهب في وقت الأزمة، يكشف بوضوح أن المواطن الأيراني يدرك أن العقوبات وإهدار المال العام والفساد، قد أسهم في تآكل مستقبل إيران الاقتصادي، ولذلك يريد الإيرانيون الاستثمار في أصول مضمونة، تحسبا للمستقبل".

الانخفاض الراهن والمقبل للعملة الإيرانية، انعكس بشكل سلبي كبير على مستوى معيشة قطاع كبير من الإيرانيين، فرئيس لجنة الرواتب في الهيئة العليا للمجالس فرامرز توفيقي صرح بأن القوة الشرائية للعمال الإيرانيين تراجعت بنسبة 72 في المائة نتيجة الانخفاض المتلاحق للريال الإيراني، ووصوله إلى نحو 120 ألف ريال لكل دولار أمريكي.

وكانت الأرقام الرسمية قد أشارت إلى أن نسبة الانخفاض في مستوى معيشة العمال بلغت 42 في المائة، إلا أن رئيس لجنة الرواتب في الهيئة العليا للمجالس كشف أن الحسابات الحكومية لم تتضمن عديدا من السلع التي ارتفعت أسعارها بشدة.

ويبدو أن الدكتور فريهاد شيرازي المختص الاقتصادي أكثر تشاؤما تجاه المستقبل الاقتصادي لإيران، ويفسر ذلك لـ "الاقتصادية"، بأن "الحكومة الإيرانية تسعى إلى تصوير أن انعكاسات العقوبات الاقتصادية الأمريكية سينحصر في تراجع في قيمة العملة المحلية، وأنها مع مجموعة من الإجراءات المالية عبر البنك المركزي ستعمل على الحد من هذا التراجع، لكن القضية أكثر تعقيدا من ذلك، فتراجع الريال ليس أكثر من المظهر الخارجي لتداعيات العقوبات على إيران، لكن جوهر العقوبات هو عزل ايران عن النظام الاقتصادي العالمي، وهذا يعني عمليا ما هو أخطر من تراجع النمو الاقتصادي، إنه يعني أن التركيبة الاقتصادية وروافدها من نظام تعليمي وصحي ستصاب بما يشبه الشلل، وستتحول تدريجيا إلى منظومة بالية، يصبح إدماجها لاحقا في النظام الاقتصادي الدولي مجددا أمرا شديد الصعوبة والتكلفة".

ويضيف شيرازي أن "الاقتصاد الإيراني اقتصاد أحادي يعتمد على مورد أساسي وحيد يتمثل في الصادرات النفطية والغاز، والعقوبات تقطع شريان طهران الرئيسي، إذ سيكون مستحيلا عمليا على أي شركة عملاقة منتجة للطاقة المخاطرة بالقيام بأي نشاط تجاري أو استثماري مع إيران، فلا يمكن لشركة طاقة دولية العمل دون الحصول على تمويل من الولايات المتحدة أو مساهمة أمريكية، فعلى سبيل المثال تشارك الولايات المتحدة في 90 في المائة من عمليات تمويل شركة توتال، والمستثمرون الأمريكيون يمثلون 30 في المائة من أسهم الشركة التي استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في عمليات أمريكية، بينما لم تتجاوز استثماراتها في تطوير حقل "بارس الجنوبي" 46 مليون دولار، ولذلك من المنطقي أن تنصاع للعقوبات الأمريكية".

وسط التدهور الراهن للاقتصاد الإيراني، والتوقعات المستقبلية التي تشير إلى مزيد من التراجع، فإن كثيرا من الاقتصاديين يؤكدون أن معدلات التضخم من الممكن أن تصل إلى 50 في المائة بنهاية العام.

جود آرون الباحثة السياسية تعتبر أنه بمجرد تجاوز معدل التضخم حدود 20 في المائة سيتواكب حتما مع ظواهر اجتماعية مدمرة، وستؤدي إلى مزيد من التآكل والتشوية للبنية الاقتصادية الإيرانية.

وتعتقد جود أن التداخل الراهن بين عصابات المافيا والتهريب المنظمة، والحرس الثوري الإيراني ستزداد تلاحما في الفترة المقبلة.

وتضيف لـ "الاقتصادية"، أنه "مما لا شك فيه أن عمليات التهريب ستشهد انتعاشا كبيرا في إيران في الفترة المقبلة، وسيعمل قادة الحرس الثوري الإيراني عبر الشبكة التي شكلها قاسم سليماني بالتعاون مع حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي وغيره من التنظيمات العراقية الموالية لنظام الملالي، في العمل على منع انهيار النظام اقتصاديا عبر استخدام الأراضي العراقية كجسر لمد إيران باحتياجاتها من السلع الممنوعة وفقا للعقوبات، في الوقت ذاته سيتم استخدام الأراضي العراقية كسوق لتصريف الإنتاج الرديء للصناعات الإيرانية في مسعى للحصول على العملات الأجنبية".

ومع هذا يعتقد كثير من المختصين الاقتصاديين أن العقوبات الأمريكية ستسهم بدرجة أو بأخرى في فضح حجم المنفعة الشخصية التي يحققها قادة الحرس الثوري، من هيمنتهم على معظم المقومات الحيوية للاقتصاد الإيراني، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الوعي الشعبي بالحجم الحقيقي لمنظومة الفساد الداخلي، وفضح الدور الذي يلعبه الحرس الثوري وقادته في عملية تحريض مصطنعة ضد دول الجوار الجغرافي، لإلهاء الإيرانيين عن حقيقة الوضع الداخلي وبناء جبهة زائفه من الوحدة الداخلية، التي كشفت المظاهرات الراهنة في إيران عن بداية تفتتها، وانقشاع الغمامة عن أعين كثير من أبناء الشعب الإيراني بأن المسؤول الحقيقي عن تدهور مستوى معيشتهم يعود إلى سوء إدارة الموارد وإهدارها في مخططات توسعية لا تعود على الشعب بالنفع أو الفائدة.