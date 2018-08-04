مضيق باب المندب .. منفذ الماء الذي يحيا بالنفط

مع إعلان السعودية اليوم استئناف عبور شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، والتي توقفت 10 أيام إثر تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبسبب هذا التوقف ارتفعت أسعار النفط عالميا ما يسلط الضوء على أهمية هذا المضيق الذي يشهد مرور ما نسبته 8 % من حركة التجارة العالمية، و4.5 % من واردات النفط والمنتجات البترولية، والذي كان لقرون طويلة محدود الأهمية حتى بدايات القرن الـ 19، حين ولدت قناة السويس.

وظل باب المندب حتى العام 1869 الذي تم من خلاله افتتاح قناة السويس وربط البحر الأحمر ومايليه بالبحر المتوسط والعالم، وتبقى أهميته مرتبطة ببقاء قناة السويس أولاً ومضيق هرمز ثانياً مفتوحين للملاحة، أمام ناقلات النفط خاصة، حيث أن أي تهديد لهذين الممرين أو قناة السويس وحدها سيتسبب في تحويل السفن إلى طريق آخر.

ويشهد مضيق باب المندب، والذي يعد رابع أكبر ممر ومعابر على الطرق البحرية في العالم، عبور حوالي 4.7 مليون برميل نفط يوميا من مجمل تجارة النفط العالمية - بحسب ماذكرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية في تقرير لها عام 2014.

وتحظى اليمن بأفضلية استراتيجية للسيطرة على الممر والإشراف عليه من الجانب الآسيوي، أما من الجانب الآخر "الإفريقي" فتتقاسم السيطرة عليه كلا من إريتريا وجيبوتي، وسعت الأمم المتحدة في عام 1982 لتنظيم موضوع الممرات المائية الدولية، ودخلت اتفاقيتها المعروفة باتفاقية جامايكا حيز الإنفاذ في شهر نوفمبر من عام 1994، والتي أدت إلى تواجد عدد من القواعد العسكرية في جيبوتي، للحفاظ على استمرار حركة الملاحة.

ويعتبر عرض قناة عبور السفن في المضيق والذي يبلغ 16 كم من الأمور التي ساهمت في زيادة أهميته، كما يساعد عمقها الذي يتراوح مابين 100-200م في عبور السفن وناقلات النفط بكل يسر وسهولة، وتقدّر المسافة بين ضفتي المضيق بـ 30 كم تقريبا، من رأس منهالي في الساحل الآسيوي إلى رأس سيان على الساحل الإفريقي، وتفصل جزيرة بريم المضيق إلى قناتين، شرقية وتعرف باسم باب إسكندر ويبلغ عرضها 3كم ويصل عمقها إلى 30، أما دقة المايون، وهي القناة الغربية يبلغ عرضها 25كم، وبعمق يصل إلى 310م.

ولعب النفط الموجود في منطقة الخليج العربي دورًا كبيرًا في أهمية هذا الممر حتى أصبح أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما تتخذه جميع البضائع القادمة من الشرق والمتجهة إلى أوروبا مسارًا للعبور.

ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر فيه في الاتجاهين، بأكثر من 21000 قطعة بحرية سنوياً (57 قطعة يومياً).

