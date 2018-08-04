بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "385 ,719 " حاجاً، بزيادة بلغت " 44,157 "حاجا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6,5 % تقريبآ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ " 698,832 " حاجاً، والقادمين عن طريق البر" 12,159" حاجاً، والقادمين عبر البحر" 8,394" حاجا.
وصول أكثر من 700 ألف حاج إلى المملكة من الخارج
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "385 ,719 " حاجاً، بزيادة بلغت " 44,157 "حاجا، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6,5 % تقريبآ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
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