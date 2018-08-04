بوتين يوقع قانونا بشأن الخفض التدريجي لرسوم التصدير للنفط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن تخفيض تدريجي لرسوم تصدير النفط، في إطار ما يعرف بـ"المناورة الضريبية" الخاصة بصناعة النفط، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وجاء في الوثيقة ذات الصلة "تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30 بالمئة الحالية إلى الصفر، في غضون ست سنوات، بدء من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث سنوات".

ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب.. وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.

وتمنح الحكومة الروسية الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 بالمئة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد على 15 بالمئة.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 بالمئة من الرسوم على النفط بحلول نهاية عام 2018 .

وتبلغ الان رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري، 30 بالمئة من معدل الضريبة على النفط، والبنزين.