"سامسونج" تكشف عن طريق الخطأ مواصفات "غالاكسي نوت 9"

مع اقتراب طرح هاتفها الجديد بشكل رسمي، نشرت شركة سامسونج مقطع فيديو لهاتفها "غالاكسي نوت 9" عن غير قصد، لكنها قامت بسحبه على الفور من موقعها الإلكتروني.

وتمكن معجبو سامسونج من الاحتفاظ بصور أكدت عددا من الشائعات التي تم ترويجها حول الهاتف، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الصور تصميم الهاتف بشكل أنيق، كما كشفت أن الشركة الكورية الجنوبية وضعت في الجهاز منفذ سماعات 3.5 ميليمترات.

ويرتقب أن تطرح سامسونج هاتفها الجديد بنيويورك، في التاسع من أغسطس الجاري، بينما ستعلن شركة "أبل" هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".

وبحسب الصورة "الخاطفة"، فإن سامسونغ عززت هاتفها الجديد بقلم لمس أصفر، أما مستشعر البصمة فتم وضعه تحت الكاميرا الخلفية المزدوجة.

وكان عدد من المستخدمين قد أبدوا خشيتهم من نقل بصمة الاستشعار إلى الجزء الخلفي من الهاتف بالنظر إلى صعوبة الوصول إليها لاسيما لدى المستخدم الأعسر.

وذكر موقع "فوربس"، في وقت سابق، أن الشركة قد لا تصدر فئة جديدة من هواتف "نوت" في حال لم يحقق جهاز "غالاكسي نوت 9" المبيعات المرجوة، وهو ما يستبعده خبراء تقنيون.

فبحسب الخبير الرقمي رونالد كوند، فإن سامسونغ تعتزم رفع سعر هاتف "غالاكسي نوت 9" إلى مستويات غير مسبوقة، مما سيضع عقبة أمام عملية البيع.

وأوضح كوند الذي سبق له أن نقل شائعات تقنية صحيحة، أن سامسونغ ستبيع الهاتف ابتداء من 1230 دولارا في أوروبا، بالنسبة إلى سعة 128 غيغابايت، أما الهاتف الذي تصل سعة ذاكرته إلى 512 غيغابايت فسيبلغ ثمنه 1460 دولارا.

وخلال العام الماضي، طرحت سامسونج هاتف "غالاكسي نوت 8" بثمن يقل عن 900 دولارا، لكن سعة الذاكرة في الجهاز لم تتخطى 64 غيغابايت.