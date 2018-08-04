من هو وزنياك سفير بوابة التقنية السعودية ؟



في ظل التطور المطرد الذي تشهده السعودية في مختلف المجالات، لم تغفل الرياض الجانب التقني الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامها، لاسيما وعملت منذ اللحظات الأولى على تطوير قطاع التقنية والاستفادة من الكفاءات حول العالم وتوظيف خبراتهم بما يخدم طموحات المشروع، وأخرهم ستيف وزنياك الذي منح منصب سفير التقنية السعودية في ختام فعاليات "هاكاثون الحج" في جدة البارحة.

وحرصا على أن تكون الرياض بوابة التقنية في مجال تيك هوب في المنطقة، منح المخترع الأمريكي العالمي ستيف وزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل العالمية التي غيرت حياة البشرية باختراع اسمه ايفون.

وستيف وزنياك هو مخترع أمريكي ومهندس إلكتروني ومبرمج، شارك في تأسيس شركة آبل جنبا إلى جنب مع ستيف جوبز، فعملوا معا وأسسوا سلسلة من الابتكارات الرائدة .

ويعد منح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، برئاسة سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، لستيف وزنياك ذلك المنصب - سفير البوابة التقنية السعودية Saudi TechHup - خطوة تسهم في تطوير المشاريع التقنية التي تخطط لها المملكة، لما لديه من خبرات قوية وعلاقات متشعبة في وادي السيليكون.

ستيف وزنياك ولد في 11 أغسطس 1950، يلقب بـ"ووز"، هو مخترع أمريكي، مهندس إلكتروني، مبرمج، ورجل أعمال. شارك في تأسيس شركة آبل. ويُعرف بوصفه رائد ثورة الحواسيب الشخصية في السبعينيات والثمانينات، جنبا إلى جنب مع شريكه ستيف جوبز.

تلقى وزنياك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا (مع ستيف جوبز) من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1985. كما حصل على دكتوراه فخرية في شهادة الهندسة من جامعة كولورادو بولدر، وفي وقت لاحق تبرع بالأموال لإنشاء "مختبر ووز" في جامعة كولورادو بولدر في ديسمبر من عام 1989.

وأبدى ستيف وزنياك في تصريح صحفي بعد اختتم منافسات "هاكاثون الحج" أمس، حماسته وسعادته بقبوله المنصب الممنوح له من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون، مشيراً إلى أن ما دفعه لقبول منصب سفير البوابة التقنية السعودية هو التطور اللافت الذي لاحظه في توجه السعودية لعالم التقنية والتكنولوجيا.

وقال إن رؤية المملكة 2030 الطموحة لاسيما فيما يخص القطاع التقني بشكل عام، وهو ما يثير الحماسة بالمشروع الذي يعمل عليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، كمشروع مستقبلي ضخم يحمل في طياته رؤية جديدة ومتغيرة لعالم تعصف به التغيرات في كل يوم.

وينتظر أن يسهم وزنياك في مواءمة احتياجات السعودية التقنية والتطورات الجارية على مستوى العالم ، إضافة إلى الاستفادة من خبراته في تدعيم التقنية في السعودية وعقد شراكات مع جهات عالمية خصوصا لدوره المعروف والمشهود في وادي السيليكون .

ويعكس اختيار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون شخصية بارزه عالميا كوزنياك الحرص على استقطاب عقول عالمية كان لها دور في تغيير الحياة البشرية .