التضخم التركي ينفلت .. قفز إلى أعلى مستوياته في 14 عاما

بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاما أمس، ليلامس نحو 16 في المائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ودفعت عمليات بيع لليرة، التي فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات إلى الارتفاع، وفقا لـ "رويترز".

ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.

وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 0.55 في المائة وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز".

وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكرر أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض. وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي، "إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية".

وقال وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق "إن البنك المركزي ربما كان على صواب في عدم زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي"، متوقعا تطورات إيجابية صوب نهاية العام بشأن التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلى رقم في خانة الآحاد في 2019.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفع البنك المركزي بقوة توقعاته للتضخم بنهاية عام 2019 إلى 9.3 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 6.5 في المائة.

وقال ألبيرق، وهو صهر أدروغان، لتلفزيون "إن.تي.في"، "إن هدفه الأساسي خفض التضخم وأسعار الفائدة". وبلغت الليرة 5.0750 ليرة للدولار لترتفع قليلا خلال الجلسة، بحلول الساعة 1124 بتوقيت جرينتش.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، "إن تركيا تعتزم إصدار سندات مقومة باليوان للمرة الأولى وذلك في خطوة تنوع مصادر التمويل وتسلط الضوء على نفاد صبر أردوغان المتزايد إزاء مطالب الأسواق الغربية".

ويدعو أردوغان، منتقد علم الاقتصاد التقليدي والقائل "إن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم"، إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين دول الأسواق الناشئة ويهاجم المستثمرين الغربيين الذين يصفهم بأنهم "جماعة ضغط سعر الفائدة" عاقدو العزم على إخضاع تركيا.