مبتعث سعودي ينجح في اكتشاف بروتين جديد مسبب لجلطات القلب ويصمم مركبا جديدا لتجنبها

نجح المبتعث السعودي لدرجة الدكتوراه في المملكة المتحدة الرائد دكتور خالد السهلي، أحد منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمبتعث من العيادات الشاملة لقوى الامن بجازان، في تسجيل إنجاز جديد يضاف لمنجزات الوطن والشباب السعودي، بعد اكتشافه لبروتين جديد لم يسبق أن أعلن عنه ولم تعرف وظيفته عالمياً، ويعمل هذا البروتين على تكوين قنوات اتصال بين الصفائح الدموية الذي بدوره يساعد على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوث الجلطات.

ونجح "السهلي"؛ خلال دراسة الدكتوراه، في تصميم مركب ولأول مرة يمنع حدوث هذا الاتصال في عمليات التجلط، وتم إجراء أبحاث كبيرة سواء على الإنسان أو الحيوان وقابلية هذا المركب على تقليل حجم الجلطات الى ما يقارب 65 إلى 75 %؛ حيث تم دعم البحث من المنظمة البريطانية لأمراض القلب، كما أبدت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حقّقه.