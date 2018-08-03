أمريكا تفرض عقوبات على بنك روسي بسبب تعاملات مالية مع كوريا الشمالية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك (أجروسويوز) التجاري في روسيا اليوم الجمعة، وذلك بسبب مزاعم بتسهيل إجراء معاملة مالية بالنيابة عن مسؤول كوري شمالي مشارك في البرنامج النووي للبلاد.

وجاء في بيان: "إجراءات اليوم تستهدف بنكًا روسيًا على خلفية تسهيل إجراء عملية مالية كبيرة عن سابق معرفة نيابة عن فرد مُكلف بملف الأنشطة المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية".

وتقضي العقوبات بحظر أي ممتلكات للبنك وعدم تعامل المواطنين الأمريكيين معه.

كما وضعت الولايات المتحدة تدابير ضد منسق يعمل لصالح مصرف كوري شمالي وشركتين وسيطتين له، والبنك هو "فورين تريد بانك"، الذي قالت وزارة الخزانة إنه البنك الرئيسي لصرف العملات الاجنبية في بيونج يانج.

وتأتي هذه الخطوة حتى في الوقت الذي يستمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإشادة بجهوده للتفاوض على اتفاق مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، وإشارته بانتظام إلى علاقته مع ديكتاتور ذلك البلد كيم جونج أون.