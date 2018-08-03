سجل العجز في الميزان التجاري الأميركي في يونيو ارتفاعا غير مسبوق منذ 19 شهرا، بفعل تراجع صادرات السيارات والطائرات مقابل استمرار تزايد الواردات، بحسب بيانات نشرتها وزارة التجارة الجمعة.
وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46,3 مليار دولار بزيادة 7,3%، مع تراجع الصادرات بنسبة 0,7% إلى 213,8 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,6% إلى 260,2 مليار دولار.
وبذلك يفوق العجز التجاري توقعات المحللين البالغة 45,6 مليار بعد تسجيل 43,1 مليار دولار في مايو، ما شكل أدنى مستوى عجز خلال 18 شهرا.
وصدرت هذه البيانات في وقت هددت الصين باتخاذ تدابير تجارية جديدة بحق واشنطن في حال إقرار رسوم جمركية أميركية جديدة على بضائعها.
وعلى صعيد آخر، تراجعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو إلى 3,9%، لكن حركة استحداث الوظائف تباطأت بشكل واضح فيما لا تزال زيادة الأجور ضعيفة.
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- ارتفاع العجز التجاري الأميركي 7,3% في يونيو.. أعلى نسبة منذ 19 شهرا
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