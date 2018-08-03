ارتفاع الانتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة في إيطاليا

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة ارتفاع الانتاج الصناعي في إيطاليا في حزيران-يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وتراجع مبيعات التجزئة.
وذكرت وكالة الاحصاء الإيطالية (إيستات) أن الانتاج الصناعي ارتفع في حزيران-يونيو بنسبة شهرية معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية تبلغ 5 .0 بالمئة مقابل 8 .0 بالمئة في أيار-مايو.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع الانتاج الصناعي في البلاد بنسبة 4 .0 بالمئة.
وارتفع انتاج السلع الرأسمالية بنسبة شهرية تبلغ 4 .1 بالمئة فيما ارتفع انتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 9 .0 بالمئة.
وخلال النصف الأول من العام، ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 6 .2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف تقرير آخر لوكالة الاحصاء الإيطالية تراجع مبيعات التجزئة في حزيران-يونيو بنسبة شهرية تبلغ 2 .0 بالمئة مقابل زيادة بنسبة 1 .1 بالمئة في أيار-مايو.
وكان من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 1 .0 بالمئة.
وعلى اساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران-يونيو بوتيرة أسرع تبلغ نسبتها 5 .1 بالمئة، بعد زيادة نسبتها 8 .0 بالمئة في أيار-مايو.
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