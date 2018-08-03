نظارة جوجل قد تساعد في علاج أطفال التوحد

خلصت دراسة حديثة إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد، قد تتحسن قدرتهم على فهم تعابير الوجوه، وتتطور مهاراتهم الاجتماعية، باستخدام نظارة غوغل مع تطبيق للهواتف الذكية.



وتستخدم الأداة التجريبية التي تعرف باسم "سوبر باور غلاس"، ألعابا لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على تمييز الوجوه والانفعالات، عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء.



وكما ذكرت "سكاي نيوز" قال فريق الباحثين في الدراسة التي نشرت بدورية "إن.بي.جيه ديجيتال ميديسين"، إن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعانون كثيرا في تمييز تعابير الوجوه، والتواصل بالعينين والتفاعل الاجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحسّن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر.



وطور الباحثون النظارة، وهي أداة تعليمية تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غوغل، وهاتف ذكي يعمل بنظام آندرويد.



وتساعد الألعاب المدمجة الأطفال في التعرّف على الوجوه والانفعالات، من خلال عرض أيقونات للمشاعر بالنظارة، أو النطق باسم الانفعال ليسمعه الطفل.



وأفادت رويترز بأن فريق البحث قدم نظارات تجريبية إلى 14 أسرة، قالت 12 منها إنهم لاحظوا زيادة التواصل بالعين لدى أطفالهم، كما انخفضت حدة المرض عند ستة أطفال.



ومع ذلك فالعدد الصغير من المشاركين في الدراسة يعد من أوجه القصور، كما أن الباحثين غير قادرين على تأكيد ما إذا كان سبب التغيرات التي طرأت على الأطفال هو البرنامج أم زيادة إدراكهم، أو تركيز الدراسة على التفاعل مع الأصدقاء والأسرة.