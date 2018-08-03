وزارة التموين المصرية: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر

قالت وزارة التموين اليوم الجمعة إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة أربعة أشهر.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقالت الوزارة إن مصر تسعى لشراء 6.5 مليون طن من القمح في السنة المالية 2018-2019، وهي نفس الكمية التي اشترتها في السنة السابقة.

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.