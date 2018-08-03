مليون أوروبي يصوتون على نظام التوقيت الصيفي

ذكر مسؤولون بالاتحاد الاوروبي أن استطلاعا على الانترنت شمل أنحاء مختلفة من أوروبا، بشأن وقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يقصد به تقديم الساعة لمدة ستين دقيقة في فصل الصيف، اهتماما واسعا.

وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية لوكالة الانباء الالمانية "نحن فقط في منتصف الطريق بشأن الاستطلاع وسجلنا أكثر من مليون رد". وبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 ألف في الايام الثلاثة الاولى وحدها.

ويسأل الاستطلاع، الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي ويستمر حتى 16 آب/أغسطس الجاري، مواطني الاتحاد الاوروبي ما إذا كانوا سيفضلون إلغاء التوقيت الصيفي وما إذا كانوا سيفضلون نظام التوقيت الصيفي أو الشتوي.

واستنادا لتلك النتائج، بالاضافة إلى نتائج دراسات أخرى، تريد المفوضية بعد ذلك اتخاذ قرار حول اقتراح لالغاء التوقيت الصيفي في الاتحاد الاوروبي.

وكان البرلمان الاوروبي، بالاضافة إلى العديد من الدول الاعضاء ، قد طلبت بالفعل من المفوضية مراجعة الممارسات الحالية لضبط التوقيت في الربيع والخريف ودراسة ما إذا كان سيتعين تغييرها.