انحراف طائرة هندية في مطار الرياض.. كان على متنها 151 راكبا ولم تسجل إصابات

أعلن مكتب تحقيقات الطيران انحراف طائرة تابعة لخطوط "جت أيروايز" الهندية عن الممر في مطار الملك خالد بالرياض اليوم الجمعة، ووقع الحادث عبر رحلة مجدولة من الرياض إلى مومباي كان على متنها 151 راكبا، وتشير المعلومات الأولية بان الطائرة انحرفت خارج الممر أثناء التسارع للإقلاع واشتعال نار طفيفة في المحرك.

وقامت فرق الإطفاء بمهامها والسيطرة على الحريق وإخلاء جميع الركاب بسلام ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.

ومازالت التحقيقات جارية حول الحادث.