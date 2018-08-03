اليمن والبنك الدولي يناقشان خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، اليوم، مع مديرة البنك الدولي في اليمن رجاء قطان، مجموعة من المشاريع الممولة من البنك والقضايا المتصلة بتطوير الشراكة للمرحلة القادمة بما يخدم الأهداف المشتركة في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وجرى، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة استكمال الجهود المشتركة بين البنك واليمن في إنجاز المرحلة الثالثة من التقييم الديناميكي للأضرار والاحتياجات التي خلفتها الحرب وخطة البنك لإعادة الإعمار ومشاريع الخدمات الحضرية المتكاملة والطارئة المتعلقة بإعادة الإعمار.

وأكد الوزير اليمني أهمية إسهام البنك الدولي في مساعدة بلاده على تلبية استحقاقات المرحلة القادمة.

من جهتها، جددت المسؤولة الدولية التأكيد على مواصلة البنك في تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لليمن.

