البورصة المصرية تربح 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت 9ر21 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3ر880 مليار جنيه مقارنة 4ر858 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 6ر2%.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية الصادر اليوم، إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 99ر3 % ليبلغ مستوى 15806 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 84ر1 % ليبلغ مستوى 748 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 44ر2 % ليبلغ مستوى 1942 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي إكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 51ر4 % ليغلق عند مستوى 15723 نقطة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 9ر4 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 847 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7ر5 مليارات جنيه وكمية تداول 707 ملايين ورقة منفذة على 74 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

