وزارة الحج والعمرة توقع اتفاقية الارتباط بمنظومة المراسلات الحكومية مع "يسّر"

وقع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط اليوم مع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" المهندس علي بـن ناصر الـعسيري اتفاقية الارتباط بمنظومة المراسلات الحكومية الإلكترونية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسّر" والهادفة إلى تمكين وزارة الحج والعمرة من التواصل مع الجهات الحكومية بإرسال واستقبال المعاملات الكترونيا والاستغناء عن الطرق التقليدية الورقية مما يخفض النفقات ويحسن الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية لتعزيز التحول الرقمي وفق رؤية ٢٠٣٠.

وأكد المهندس عبدالفتاح مشاط أن توقيع الاتفاقية تعزز تحقيق أهداف رؤية 2030لاسيما في مجال التحول الرقمي واستخدام التقنية لتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء والجمهور المستهدف من تلك الخدمات وتسهيل الحصول عليها مما يضمن توفير الوقت والجهد للمستفيد لافتا أن الوزارة تسعى إلى لمساهمة في تحقيق التحول الرقمي على المستوى الوطني والذي سوف يساعد الوزارة للتواصل مباشره مع قطاعات الدولة الأخرى.

من جانبه أوضح المهندس علي عسيري أن برنامج يسر يعمل على دعم الجهات الحكومية لتمكينها من رحلة التحول الرقمي لتقديم خدمات رقميه ناضجة للمستفيدين مبينا أن برنامج مرسلات هو برنامج رقمي تقني موثوق وآمن يساعد وزارة الحج والعمرة على رقمنة الاتصالات الإدارية فيما بينها وبين الجهات الحكومية مؤكدا أن نظام مراسلات أو هو خطوة أساسية لمبدأ حكومة بلا .