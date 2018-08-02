مبيعات السيارات في ألمانيا ترتفع 12% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات حكومية رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا خلال يوليو الماضي بفضل الطلب المحلي القوي.

ذكرت هيئة النقل بالسيارات الاتحادية الألمانية أن عدد سيارات الركوب الجديدة التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 12.3% إلى 317848 سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 16ر2 مليون سيارة بزيادة نسبتها 4.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الهيئة فإن مبيعات الأشهر السبعة الأولى هي أعلى مبيعات لأول سبعة أشهر في السنة منذ 2009.

في الوقت نفسه، تراجعت صادرات ألمانيا من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 6% إلى 299.2 ألف سيارة. ورغم قوة الطلب المحلي تراجع إنتاج السيارات في ألمانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 5% إلى 358.8 ألف سيارة.

كما استمر تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) منذ تفجر فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في هذه السيارات.

وبحسب هيئة النقل الاتحادية فإن واحدا من كل ثلاثة مشترين للسيارات في ألمانيا اهتم بشراء سيارة ديزل خلال يوليو الماضي.