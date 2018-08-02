اليابانيون المشاركون في مسابقة "هاكاثون الحج" يلفتون انتباه المشاركين بارتدائهم الزي السعودي

تنافست الفرق المشاركة في مسابقة "هاكاثون الحج" التي انطلقت في جدة أمس الأول ، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي تختتم فعالياتها اليوم ، وذلك بمعرض الحارثي بجدة. ولفت الفريق الياباني انتباه المشاركين في الفعالية منذ انطلاقها في مرحلة "التحدي التقني"، بارتدائه الزي السعودي ، وهو ما اعتبروه "احترامًا للسعودية وشعبها"، لافتين إلى أن ارتدائهم للثوب والشماغ والعقال العربي نابع عن حبهم للسعوديين ، وتقديرًا للمملكة ودورها الرائد في الاهتمام بالتقنية وتشجيع الموهوبين الشباب من كلا الجنسين.



وعبر الفريق الياباني عن ارتياحه لروح التنافس الكبير بين الفرق المشاركة، وأكدوا بأنهم سيعتلون منصة التتويج بارتدائهم الزي السعودي والحصول على المركز الأول . يشار إلى أن عدد المشاركين اليابانيين يقارب 30 مشاركاً يتوزعون على عدد من الفرق المنافسة على نيل إحدى المراكز الثلاثة الأولى والتي تبلغ جوائزها مليوني ريال.