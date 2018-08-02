قطاع التأمين في ألمانيا يتوقع خسائر للمزارعين بملياري يورو بسبب الجفاف

توقع قطاع التأمين في ألمانيا أن تتسبب موجة الحر الحالية في أضرار للمزارعين الألمان بنحو ملياري دولار.

وأكدت رابطة شركات التأمين اليوم الخميس في برلين أن هذا المبلغ يمثل قفزة كبيرة جدا لأعلى، حيث لم يتجاوز متوسط الخسائر المادية التي مني بها المزارعون جراء الظواهر الطبيعية مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية بلغ 500 مليون يورو.

وأضح الاتحاد أن القطاع الزراعي مني عام 2003 بأضرار مرتفعة بشكل مشابه لأضرار العام الحالي، حيث بلغت قيمة الخسائر المادية آنذاك نحو ملياري يورو أيضا.

وأوضح راينر لانجنر، خبير الرابطة في القطاع الزراعي، أنه على الرغم من إمكانية تأمين مزارعين أنفسهم ضد أضرار الجدب "إلا أن أقساط هذا التأمين مرتفعة بشكل يكاد يتجاوز قدرة المزارع".. وبرر لانجنر ذلك بأنه على الرغم من أن الجفاف لا يحدث بشكل دائم ومنتظم، إلا أن أضراره تكون في المقابل كبيرة عندما يقع "لذلك فإن هناك خمسة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية مؤمن عليها ضد البرَد مقابل نحو خمسة آلاف هكتار فقط مؤمنة ضد أضرار الجدب" حسبما أوضح الخبير الألماني.