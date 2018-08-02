توقعات باستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في أوروبا

أظهرت توقعات شركة ذا ويذر كومباني أن درجات الحرارة الأعلى من المعتاد ستستمر في أكثر أنحاء أوروبا حتى أكتوبر تشرين الأول.وقال تود كرافورد كبير خبراء الأرصاد لدى الشركة "استمر النمط الصيفي الدافئ والجاف في أكثر أنحاء شمال وغرب أوروبا ومنطقة اسكندنافيا في يوليو". وأضاف "نتوقع أن يستمر ذلك في أغسطس، رغم وجود بعض المؤشرات على أن الضغط المنخفض... قد يسمح لضغط أعلى بأن يحل محله في مرحلة ما في أغسطس مما سيحد من خطر الارتفاع الشديد للحرارة على الأقل في أقصى غرب أوروبا". وتقدم شركة ذا ويذر كومباني المملوكة لشركة (آي.بي.إم) توقعات للطقس موجهة إلى قطاعي السلع الأساسية والطاقة.