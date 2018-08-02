"إعادة التمويل العقاري" توقع اتفاقية شراكة مع "دار التمليك"

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة دار التمليك، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، حيث تهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني وتوفير حلول تمويل سكني أكثر بأسعار أفضل، وتبلغ قيمه الاتفاقية 1.2 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً دار التمليك، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً لشركة دار التمليك.

وقع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبوعتيق، حيث تُعد هذه الاتفاقية الخامسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع مختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني، والتي شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.

من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس إدارة دار التمليك، أن هذه الاتفاقية ستزيد من إمكانية تقديم حلول تمويل سكني أكثر، والمشاركة في تطوير سوق الإسكان.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 3.4 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.