الكابلات السعودية تعلن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة

قالت شركة الكابلات السعودية أنه إشارة إلى إعلان الشركة السابق على موقع (تدوال) في 1439/11/11 هـ الموافق 2018/07/24 م المتعلق بتبليغ مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين 2018/07/23 م أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 293,499,940 ريال سعودي أي ما يعادل 72.6% من رأس المال المدفوع البالغ 404,114,000 ريال سعودي. حيث قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمناقشة الحلول الممكنة سعياً لتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة. أعلنت الشركة أن المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1439/11/20 هـ الموافق 2018/08/02م قد قرر أن يوصي الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة الحاليين (الجمعية الغير العادية) بتخفيض رأس مال الشركة ذلك على نحو التالي: 1-تخفيض رأس مال الشركة من 404,114,000 ريال سعودي إلى 110,614,060 ريال. 2-نسبة التخفيض في رأس المال : 1:1.38 3-عدد الأسهم قبل التخفيض 40,411,400 سهم/عدد الأسهم بعد التخفيض 11,061,406 سهم. 4-سيتم تخفيض ثلاثة أسهم لكل أربعة أسهم عادية. 5-سبب التخفيض: تخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة. 6-طريقة التخفيض: إلغاء 29,349,994 سهم من فئة سهم عادي. 7-أثر التخفيض على التزامات الشركة الحالية: لن يكون هنالك أي تأثير جوهري من جراء تخفيض رأس مال الشركة على دائني/مقترضي الشركة. علماً بأن التخفيض مشروط بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة الغير عادية على التخفيض على نحو المفصل أعلاه. و سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تعيين مستشار مالي للشركة فيما يتعلق بالتخفيض والإعلان كذلك عن تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية. وفي حال صدور قرار من الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة على التخفيض، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الغير العادية الذي صدر فيه القرار.