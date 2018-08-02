بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات

قام بنك انجلترا المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات بـ25 نقطة مئوية الى 0.75 في المئة .

وأوضحت لجنة السياسات المالية في البنك في بيانها أن الاقتصاد البريطاني قادر على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع سعر الفائدة مطلوب لكبح التضخم المرتفع باستمرار فوق الهدف الذي حددته الحكومة البريطانية عند 2 في المئة .