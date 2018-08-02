الهند توصي بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على منتج سابك من الصودا الكاوية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية – الإدارة العامة للإغراق الإخطار النهائي للمراجعة الدورية الثالثة بشأن واردات الهند من مادة الصودا الكاوية، والتي تنتجها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتُعد هذه القضية من أقدم قضايا الإغراق التي واجهتها الصادرات السعودية، حيث مضى عليها حوالي (18) عاماً، وكان فتح تحقيق الإغراق بشأن هذا المنتج بتاريخ 1/12/2000م، وتم فرض رسوم إغراق قدره (130.60) دولار للطن بتاريخ 26/6/2001م. وخلال المراجعة الدورية الثانية التي تمت في 2/9/2011م أوصت لجنة الحقيق الهندية بمواصلة فرض رسوم إغراق على منتج الصودا الكاوية. وقام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بعد صدور الأمر السامي بتشكيله بتاريخ 9/5/1432هـ الموافق 14/4/2011م برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث شارك الفريق في المراجعة الدورية الثالثة بتاريخ 20/11/2017م، وقامت سابك وبمتابعة من الفريق بتقديم البيانات المطلوبة ودفوعاتها القانونية، ونجحت في تخفيض الرسم من (130.60) دولار للطن إلى (16.24) دولار للطن الواحد. وأصدر التقرير النهائي، والذي يتضمن تحسن الصناعة المحلية الهندية، وتلاشي الضرر، وأوصت سلطات التحقيق الهندية بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على منتج سابك من الصودا الكاوية.