ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط إلى 11.21 مليون برميل يوميا في يوليو

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس أن إنتاج روسيا اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في يوليو مرتفعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.429 مليون طن مقارنة مع 45.276 مليون في يونيو.

وبلغ إنتاج الغاز 53.92 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.72 مليار متر مكعب يوميا مقابل 53.57 مليار متر مكعب في يونيو.