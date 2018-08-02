النفط يتماسك ويصعد بعد خسائر وخام برنت عند 72.55 دولار للبرميل

زادت أسعار النفط اليوم الخميس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.55 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتتأثر أسعار النفط بالتوترات الجارية بشأن التجارة العالمية، وينتاب الأسواق القلق إزاء أي تباطؤ للنمو في أنحاء العالم.

وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصعيد الضغوط على الصين للحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أخرى على صعيد التجارة.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على ستة بالمئة في يونيو وهبط الخام الأمريكي نحو سبعة بالمئة، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو تموز 2016.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات الأمريكية 2.8 مليون برميل.

لكن تقرير إدارة معلومات الطاقة لم يخل من عناصر تتدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار. فقد انخفضت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.