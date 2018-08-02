"طيبة" توزع 60 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني من 2018

أعلنت شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2018/08/01م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2018م على النحو التالي:

1.إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال

2.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 150,000,000 سهم.

3.حصة السهم الواحد 40. 0 ريال.

4.نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية للسهم 4 %

5.أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 2018/08/07م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

6.تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة.