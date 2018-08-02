"دراية ريت" يربح 21,5 مليون ريال بنهاية النصف الأول

أعلنت شركة دراية المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق دراية ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2018م:

- صافي الأصول (بطريقة القيمة العادلة) في نهاية الفترة (1,112,551,905) ريال سعودي.

- اجمالي الإيرادات للفترة تبلغ (37,271,320) ريال سعودي

- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة (9,382,341) ريال سعودي

- تكلفة الاستهلاك للفترة (6,331,214) ريال سعودي

- صافي الربح للفترة (21,557,765) ريال سعودي

- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة (107,507,035) وحدة

- صافي قيمة الوحدة بطريقة القيمة العادلة (10.06) ريال سعودي

- العائد للفترة 2.83%

كما يمكن الإطلاع على التقرير من خلال موقع شركة دراية المالية الإلكتروني عبر الرابط التالي: http://www.derayah.com/web/content/DREIT_FS_30_June_2018.pdf