"الاتصالات" توقع اتفاقية نقل تلفزيوني ورقمي مع هيئة الرياضة واتحاد القدم لمدة 10 سنوات بـ 660 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -STC- عن توقيعها اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018م الموافق ١٩ ذو القعدة 1439هـ، مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد للعام (2019/2018) ، بمقابل سنوي 660 مليون ريال سعودي وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة. وفيما يتعلق بتحديد الأثر المالي والفترات التي ينعكس فيها، فسيكون الأثر المالي ايجابيا للشركة على المدى الطويل الا أنه لا يمكن حاليا تحديده بدقة لأن ذلك يعتمد على خطة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات واشتراكات العملاء فيها. وتشمل الاتفاقية مباريات الدوري السعودي للمحترفين ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. حيث يعد عقد رعاية STC الأكبر على مستوى المنطقة، فضلاً على أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات بمسمى قنوات (دوري بلس)، حيث ستتاح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة ستقدّم القيمة المضافة لتجربة مشاهدة المسابقات الرياضية بطرق مبتكرة على كل الشاشات والمنصات التقليدية والرقمية. مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية التاريخية في قطاع الإعلام يعكس المضي قدماً في استراتيجية STC الجديدة للنمو والتحوّل الرقمي المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال الناصر: إن استثمارنا في رياضة الوطن كشريك استراتيجي لم يكن وليد اليوم بل يعد استكمالاً لعلاقة تاريخية مع الرياضة السعودية، وأجدها فرصة مناسبة لأتقدم بالشكر الجزيل لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد حفظهما الله، لدعمهما ورعايتهما للرياضة والرياضيين في المملكة، والشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ما وجدناه من اهتمام ودعم ومساندة حتى إنجاز هذه الاتفاقية.

وتشمل الاتفاقية عقد الرعاية التقنية لجميع الفعاليات الخاصة بهيئة الرياضة بجانب الرعاية التسويقية لاتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وسيكون أول بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع الاتفاقية سيبدأ من مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.