"سدكو كابيتال ريت" يوزع 9 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 ابريل 2018 م (تاريخ التشغيل) الى 30 يونيو 2018 م على النحو التالي:

1 - اجمالي الأرباح الموزعة 9.150.000 ريال سعودي (تسعة ملايين ومائة وخمسين ألف ريال سعودي).

2 - ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60.000.000 وحدة قائمة (ستين مليون وحدة قائمة).

3 - قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1525 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها الى السعر الاولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

4 - نسبة التوزيع تبلغ 1.57% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ السبت بتاريخ (16 شوال 1439هــ) الموافق (30 يونيو 2018م).

5 - ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ (26 ذو القعدة 1439هـ) الموافق (8 أغسطس 2018م) (نهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 24 ذو القعدة 1439هـ الموافق 6 أغسطس 2018م(.

6 - سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.