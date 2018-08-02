«صندوق الاستثمارات»: شركات عالمية لإدارة ورش عمل مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن شركاء المعرفة الذين سيديرون ورش عمل متعددة التخصصات خلال مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، وستركز هذه الورش على الاتجاهات العالمية الحديثة من خلال نقاشات تفاعلية تهدف إلى منح المشاركين نظرة عميقة في المجالات المطروحة المختلفة، كما ستوفر هذه الورش أيضاً رؤى عملية حول كيفية استغلال التوجهات العالمية الحديثة لإيجاد فرص استثمارية ممتازة. ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018، حيث تسعى المبادرة لهذا العام إلى استكشاف كيفية الاستفادة من الاستثمارات لإيجاد فرص وقطاعات جديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

ووفقا لـ "واس"، تضم قائمة شركاء المعرفة الذين سيدعمون مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام كلا من: ديلويت Deloitte، إرنست ويونج EY، ماكنزي آند كومباني McKinsey & Co، أوليفر وايمان Oliver Wyman، بي دبليو سي / استراتيجي& PwC/Strategy& ومجموعة بوسطن الاستشارية BCG؛ حيث ستتولى كل من هذه الشركات استقطاب كبار القادة من قطاع الأعمال والحكومات إضافة إلى المجتمع المدني وذلك لإثراء النقاش وتقديم رؤى عميقة خلال ورش العمل.

كما تضم قائمة الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل الآتي: أولاً، المدن: تسهم التحولات في التركيبة السكانية والمدن العملاقة والتغيرات الصناعية وقطاع التعليم والتصميم إضافة إلى الشراكات المختلفة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ثانياً، التواصل: تعمل المركبات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات إضافة إلى البنى التحتية الواسعة النطاق على إعادة تشكيل الطريقة التي يمضي بها العالم. ثالثاً، الثقافة: تقوم الأفكار والاتجاهات الحديثة والمؤسسات المختلفة إضافة إلى الاقتصادات الناشئة بقيادة قطاع الثقافة ومستقبل الفنون العالمية.

رابعاً، الطاقة: ستقوم الابتكارات والبنى التحتية الواسعة النطاق بإعادة تشكيل قطاع الطاقة العالمي ومشهد الطاقة الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة.

خامساً، المبادئ: إلى أي مدى تسهم الشركات التجارية العالمية الأكثر نجاحاً في المصلحة الاجتماعية العامة بين المؤسسات والمستهلكين.

سادساً، الاستكشاف: طرق جديدة لتطوير الوجهات السياحية العالمية مع الحفاظ على الهوية المحلية والتراث الوطني. سابعاً، الذكاء: تعمل التقنية وتعلم الآلة إضافة إلى الحوسبة المعرفية على جعل الآلات الذكية في صميم عملية اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.

ثامناً، الحياة: تأثير الابتكارات الصحية التقنية الحديثة في مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية تاسعاً، الإعلام: قيام المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى ونماذج الأعمال التجارية لهذا القطاع إضافة إلى طرق وصول المعلومات بالإسهام في تغيير العالم بأشكال مختلفة.

عاشراً، المال: تقوم التقنيات التحويلية والمنصات الإلكترونية بإعادة تشكيل مشهد التجارة في القرن الحادي والعشرين.

الحادي عشرً، الترفيه: التكنولوجيا الغامرة، ونماذج العمل التجارية، إضافة إلى الرؤى الطموحة التي ستغير قطاع الترفيه في العالم. الثاني عشر، المواهب: تصميم أسلوب الأعمال المستقبلية لجعله مرناً، مبتكراً ومنتجاً، إضافة إلى تصميمه ليصبح مبدعاً ومتوازناً.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دايفيد سبراول الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت في شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة "يرسخ صندوق الاستثمارات العامة نفسه كأحد أكثر المؤسسات تأثيراً وفاعلية من خلال منصات مبتكرة مثل مبادرة مستقبل الاستثمار وبرامجه الاستثمارية الاستراتيجية".

وأضاف، "يسرّ "ديلويت" أن تدعم هذا المشروع المهم لمستقبل المملكة، كما يسعدنا أنّه تم اختيارنا كشريك في المعرفة لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، إذ توفر هذه المبادرة فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول عديد من المواضيع التي ستشكل أساس ومحور حياتنا خلال السنوات المقبلة، ونعتز بأننا سنسهم بفاعلية في هذه الحوارات المهمة والمؤثرة".

من جانبه، قال عبدالعزيز السويلم؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيرنست ويونج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "قام صندوق الاستثمارات العامة ببناء منصة قوية للغاية من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تتيح للمفكرين من حول العالم القيام ببحث ومناقشة الاتجاهات الكفيلة بإحداث تغيير إيجابي وفعّال في المستقبل".

وأضاف، "استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرة مستقبل الاستثمار العام الماضي، تفخر شركة إيرنست ويونج بالمشاركة في حوارات هذا العام كشريك المعرفة، ونأمل أن تسهم ورش عملنا حول المدن الذكية ومستقبل الترفيه في تعزيز الحوار حول الاستثمارات العالمية في هذه المجالات الرئيسية للنمو". وعلق طارق المصري المدير التنفيذي لدى "ماكنزي الشرق الأوسط" قائلاً "تجمع مبادرة مستقبل الاستثمار أهم القادة العالميين لمناقشة أفكارهم وتحديد الفرص الاستثمارية والتطورات المستقبلية". وأضاف، "تتطلع "ماكنزي" إلى الانضمام للحدث ومشاركة تجاربها فيما يخص العمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والاجتماعية الرائدة، وكذلك عرض البحوث التي قامت بها الشركة حول اتجاهات الاستثمار والاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام".

بدوره، قال بيدرو أوليفيرا؛ الشريك الإداري والمدير الإقليمي لفرع شركة أوليفر وايمان لمنطقة الشرق الأوسط "كانت مبادرة مستقبل الاستثمار الافتتاحية في عامها الأول استثنائية، وتعتز "أوليفر وايمان" بكونها جزءاً من المبادرة مجدداً هذا العام، حيث عملت المبادرة على توفير منصة لعديد من الأفكار والمبادرات القابلة للتنفيذ ليس فقط في المنطقة إنما حول العالم". وأضاف "تتطلع "أوليفر وايمان" إلى مناقشة التطور الرقمي في قطاع النقل، وكذلك دور السياحة في إيجاد فرص استثمار جديدة إضافة إلى إفساح المجال أمام نشر مفاهيم إبداعية جديدة".

من ناحيته، قال هاني أشقر الشريك المسؤول لدى "بي دبليو سي"، في منطقة الشرق الأوسط "تتشرف "بي دبليو سي / استراتيجي& الشرق الأوسط" بمشاركة الجهات القائمة على فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال هذه الفعاليات، سنتولى قيادة مناقشات في مجال تحوّل قطاعات الرعاية الصحية والفنون والثقافة، من واقع خبرتنا، نؤمن بأن الابتكار أصبح من العوامل الرئيسية المُحرّكة للاقتصاد العالمي، فضلاً عن مساهمة التطورات في مجال التقنيات وتجارب العملاء في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، في هذا الإطار، ستُسلِّط هذه المناقشات الضوء على توجهات هذه القطاعات وأثرها المترتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي". من جهته، قال يورج هيلدبراندت، شريك ومدير لدى مجموعة بوسطن الاستشارية، فرع الشرق الأوسط "تعتبر مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مميزة تعبر عن رؤية ثاقبة تسهم في جلب الجيل القادم من أحدث الابتكارات العالمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تعزيز التحرر الاقتصادي عبر كافة القطاعات والميادين، كما أنّ رؤية قيادة المملكة بتبني تقنيات المستقبل الرائدة وغير المسبوقة، ستضعها على مسار تحولي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً من خلال جذب أفضل المواهب والخبرات لتعزيز الابتكار".

وأضاف، "يسر مجموعة بوسطن الاستشارية أن تتعاون مع مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الثاني على التوالي كشريك في المعرفة، وسنقوم هذا العام بوضع أجندة عمل متقدمة لفتح حوارات بناءة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، التي ستكون عوامل أساسية حاسمة في أجندة التحول الاقتصادي".

وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، فيما يتعلق بالشركاء والمتحدثين، خلال الأشهر المقبلة.