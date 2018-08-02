الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية بضغط من القطاعات القيادية .. والأعين على نتائج الشركات

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8288 نقطة فاقدة خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة، كان القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على السوق على رأسهم "الراجحي". لا تزال السوق تعجز عن العودة فوق مستويات 8300 نقطة، واستمرار ذلك يعطي إشارات سلبية قد تؤثر في معنويات المتعاملين ما يدفعهم للبيع وذلك يزيد من الضغوط البيعية على السوق، خاصة في ظل وجود عوامل خارجية ضاغطة مثل تراجع أسعار النفط، لكن تبقى العوامل الداخلية وأهمها نتائج الشركات للربع الثاني وهي محرك أساسي للسوق للفترة الحالية رغم عدم تفاعل بعض الشركات مع نتائجها الإيجابية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8294 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8313 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8284 نقطة فاقدا 0.12 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8288 نقطة فاقدا خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة. وارتفعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 211 ألف ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 5 في المائة بنحو 6.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 125 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو 3 آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.46 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 171 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الوطنية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 8.39 ريال. وتصدر المتراجعة "إكسترا" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال، يليه "أسمنت الجوف" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.32 ريال، وحل ثالثا "أسلاك" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1 مليار ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 960 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بتداولات 168 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية