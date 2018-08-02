«نمو» تكسب 10 نقاط.. والصفقات ترتفع 71 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2788 نقطة رابحة عشر نقاط. وتراجعت قيم التداول 42 في المائة بنحو 416 ألف ريال لتصل إلى 563 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 54 في المائة بنحو 41 ألف سهم متداول لتصل إلى 34 ألف سهم، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة.
أما الصفقات فقد ارتفعت 71 في المائة بنحو 60 صفقة لتصل إلى 144 صفقة. وكان الأعلى ارتفاعا "الصمعاني" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 49.30 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 63.90 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 12.78 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 232 ألف ريال، يليه "ابومعطي" بقيمة 120 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 95 ألف ريال.
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