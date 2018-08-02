محللون: بقاء الأسعار فوق 70 دولارا يعزز الاستثمارات النفطية .. وأرباح جيدة للشركات

هبطت أسعار النفط أمس دون 74 دولارا للبرميل، متأثرة بتقرير أظهر أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على غير المتوقع وكذلك بزيادة إنتاج "أوبك"، ما يعزز المؤشرات على وفرة الإمدادات.

واعتبر محللون بقاء الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل يعزز الاستثمارات في قطاع النفط، مؤكدين أن شركات الطاقة ما زالت تحقق ربحية جيدة رغم الاضطربات التي شهدتها الأسواق وتدخل كبار المنتجين لضبط تخمة المعروض.

وقال لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية "إن الزيادات التى أقرها المنتجون في "أوبك" وخارجها في حزيران (يونيو) الماضي دعمت استقرار الأسواق على نحو جيد يلائم المنتجين والمستهلكين على السواء"، مشيرا إلى أن خسارة الأسعار لخام برنت 6 في المائة الشهر الماضي جاءت في إطار تصحيح بعد ارتفاعات قياسية سابقة لامست فيها أسعار النفط الخام مستوى 80 دولارا للبرميل، ما أثار قلق كبار المستهلكين.

ونوه شتيهرير بأن السعودية وروسيا تقودان عملية تعويض الإمدادات التى توقفت بسبب أزمتي فنزويلا وإيران، مشيرا إلى تصريحات بخيت الرشيدي وزير النفط الكويتي التى تؤكد عدم انزعاج المنتجين من تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز، لافتا إلى أن المنتجين الخليجيين لديهم بالفعل خطط بديلة للطوارئ وخطوط أنابيب جاهزة لنقل النفط الخام إلى أسواق العالم.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن ارتفاع الأسعار في الشهور الماضية عزز على نحو كبير ربحية شركات الطاقة التي كانت تطبق بنجاح سياسات لخفض التكاليف بسبب فترة الانكماش التى هوت فيها الأسعار منذ النصف الثاني من عام 2014.

وأشار جوتير إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل أسهم في تنشيط عجلة الاستثمار مرة أخرى وعزز الآفاق الإيجابية لتطور المراكز المالية للشركات وضخت بالفعل الحياة في شرايين عديد من المشروعات المجمدة وزادت من ربحية أسهم الشركات ومكنتها من تسوية كثير من مديونياتها، متوقعا استمرار هذا النمو في ضوء توقعات استمرار ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.

من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، فالسكا هاف مدير الإنتاج والعلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، "إن صناعة النفط الخام تتطلب مزيدا من الإنفاق في المرحلة الحالية خاصة في ضوء تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من استمرار تداعيات ضعف الاستثمار على مستقبل المعروض النفطي وتوقعات بطفرات متلاحقة في الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة".

وذكرت هاف أن انتشار السيارة الكهربائية لن يقلل من دور النفط الخام في قطاع النقل، حيث سيظل مهيمنا على منظومة النقل وبالتحديد في ضوء اتجاه أغلب شركات السيارات إلى رفع مستوى كفاءة المحركات لتقليل الانبعاثات وتحسين مستوى الاستهلاك.

وبحسب "رويترز"، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.17 دولار إلى 73.04 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 72.97 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 88 سنتا إلى 67.88 دولار للبرميل.

وهوى برنت أكثر من 6 في المائة في تموز (يوليو)، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي نحو 7 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ تموز (يوليو) 2016.

وانخفض النفط أيضا بفعل وفرة أكبر للإمدادات.

وأظهر مسح لـ "رويترز" أن إنتاج "أوبك" زاد في حزيران (يونيو) بقيادة السعودية وبلغ أعلى مستوى في 2018 في تموز (يوليو)، وإن كان انخفاض إمدادات إيران التي تواجه عقوبات أمريكية وإنتاج دول أخرى حد من الزيادة في الإنتاج.

وزادت الكويت الإنتاج في تموز (يوليو)، وقال وزير النفط الكويتي "إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في حزيران (يونيو)".

وحقق العراق هو الآخر أعلى نسبة صادرات وإيرادات من النفط خلال العام الجاري في شهر تموز (يوليو) الماضي، بحسب الإحصاء الأولي الصادر من شركة تسويق النفط العراقية.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز (يوليو) الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 109 ملايين و847 ألفا و268 برميلا، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و597 مليونا و348 ألف دولار".

وأوضح أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.163 دولار، وحقق العراق إيرادات من مبيع النفط خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت 60 مليار دولار استنادا إلى تقارير شركة تسويق المنتجات النفطية سومو.

أما روسيا، فقد ذكر مصدر مطلع على البيانات الرسمية الأولية أن إنتاج موسكو من النفط بلغ 11.22 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو).

وبالأطنان، قال المصدر "إن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع إلى 47.4 مليون طن في تموز (يوليو) من 45.28 مليون طن في حزيران (يونيو).

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس “إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع قفزة في الواردات، بينما هبطت مخزونات البنزين، وزادت مخزونات نواتج التقطير”. وبحسب “رويترز”، ارتفعت مخزونات الخام 3.8 مليون برميل إلى 408.74 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 تموز (يوليو)، مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، ولا تتضمن تلك المخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الذي تستخدمه البلاد في حالات الطوارئ.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل، إلى 22.39 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 195 ألف برميل يوميا إلى 17.48 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 2.3 نقطة مئوية إلى 96.1 في المئة.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل إلى 230.97 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ “رويترز” هبوطا قدره 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت ثلاثة ملايين برميل إلى 124.19 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 264 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 6.44 مليون برميل يوميا.