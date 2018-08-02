قطاعات المصنوعات الأمريكية تناضل لأجل إرضاء جيل الألفية

الشركات المصنعة في الولايات المتحدة لديها مشكلة تتعلق بصورتها في الأذهان، فهي تعترك من أجل التنافس في سبيل الحصول على العمال في سوق العمل الشديدة، وتقاتل عدوا إضافيا عند توظيف عمال الألفية من الشباب التالي لجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذين يخرجون من القوة العاملة: وهو أن كثيرا من الشباب لا يريدون العمل في المصانع.

يقول باتريك باس، الرئيس الأمريكي لشركة تايسنكروب ThyssenKrupp، مجموعة الشركات الألمانية، إن الصعوبة في توظيف الموظفين، والتي هي جزئيا علامة على وصمة عار غير معلنة مرتبطة بوظائف المصانع، هي "المحدد الأول للنمو".

"في أواخر السبعينيات وكل الثمانينيات غُرِست في عقول الأسر فكرة أنه إذا لم يذهب أطفالك إلى الجامعة، فلن تكون لديهم سنوات ناجحة بعد المدرسة. هناك مزيد من المسارات للنجاح أكثر من مجرد الجامعة الآن".

وأضاف: "في الولايات المتحدة، عادة ما يتخرج المهندس من الجامعة بعد خمس سنوات أو خمس سنوات ونصف" ويمكنه أن يكسب مرتبا يراوح في المتوسط بين 45 ألف دولار إلى 50 ألف دولار مع بعض الديون.

يمكن للحّام لديه شهادة معتمدة بعد أربع سنوات أن يكسب ما بين 85 ألف و100 ألف دولار في السنة دون أن يقترب ولو من بعيد من الديون.

بيد أن معظم الأسر ما زالت تقول إن المهندس لديه مهنة في حين أن اللحام ليس كذلك. هذه قضية أساسية نحتاج إلى العمل عليها.

ويقول إن الحاجة الأكثر أهمية في شركته وغيرها من المخاوف المتعلقة بالتصنيع هي الوظائف الفنية "ذات المستوى المتوسط"، مثل فنيي الجودة وفنيي الخطوط وفنيي اللحام المعتمدين – وهي وظائف تتطلب سنتين من التدريب، وليس شهادة جامعية مدتها أربع سنوات.

تحاول شركة تايسنكروب ThyssenKrupp معالجة هذه المشكلة من خلال برامج التدريب المهني الخاصة بها في الولايات المتحدة، بالاعتماد على تجربة موطنها الألماني، حيث التلمذة الصناعية مسار وظيفي شائع ومحترم.

يتمثل التحدي الكامن للشركات المصنعة في الولايات المتحدة في أن قوتها العاملة تتقدم في العمر. وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن نصف عمال التصنيع يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، ولا يدخل الأشخاص الأصغر سنا التصنيع بأي معدل قريب من المعدل الضروري لاستبدالهم عند التقاعد.

في منطقة شيكاغو، وفقا لإحدى الدراسات، فإن ثلث عمال الصناعات التحويلية يزيد عمرهم على 55 عاما، وهناك وظيفتان شاغرتان في التصنيع لكل مستوى منها.

في العقد المقبل، إلى حد كبير نتيجة للتقاعد، سيكون هناك 3.4 مليون فرصة عمل في مجال التصنيع، كما قالت بيكي فرانكويكز، رئيسة منطقة أمريكا الشمالية مانباور جروب ManpowerGroup، وهي شركــــة توظيــــــف، كـثــــير منهــــا في مجال "التصنيع الرقمي": التصنيع الآلي والمدفوع بالبيانات إلى درجة كبيرة.

يظل تقديم جيل الألفية لهذه الفرصة عملا قيد التطور. قال إسرا أوزر، كبير إداريي الاتصالات في شركة أركونيك Arconic، التي تضم أصول ما بعد الإنتاج لشركة ألكوا Alcoa القديمة، في كلمة خلال قمة صحيفة "فاينانشيال تايمز" لمستقبل التصنيع في شيكاغو في أيار(مايو) الماضي، إن وظائف التصنيع لا تزال تعتبر من قبل الوالدين والمعلمين بأنها "قذرة، ومتكررة – وليست مسارا يصلح للطبقة المتوسطة".

وقالت تريسي ماسي، رئيسة منطقة الأمريكتين في شركة مارس ريجلي للسكاكر، في كلمة أمام القمة نفسها إن شركتها تحاول أن تلعب دورا بارزا في التصنيع المتقدم.

وتضيف: "إذا لم تستطع أن تجعل الأمر رائعا، فلن تجذب الناس"، حيث لاحظت أن شركتها هي الشركة الصناعية الوحيدة في أفضل 100 شركة أمريكية في مجلة "فورتشن" التي تعمل على ذلك.

وعبرت السيدة فرانكويكز عن فكرة مماثلة، حيث سألت: "كيف سيعرفون أن التصنيع ليس وظيفة أجدادكم ما لم نخبرهم بذلك؟"

يقول خبراء الصناعة إن المشكلة في الولايات المتحدة تفاقمت بسبب حقيقة أن دروس الفنون الصناعية التي كانت مطلوبة في الأجيال السابقة – وأعطت الطلاب على الأقل طعما للمهارات، مثل النجارة أو اللحام – تراجعت في العقود الأخيرة وراء العمل الأكاديمي المرتبط بالجامعة.

وكما تقول إيرين ستيفا، مديرة منطقة الغرب الأوسط في منظمة يونج إنفينسيبل Young Invincibles، وهي مجموعة مناصرة للشباب تشجع التلمذة الصناعية: "معظم الشباب لا يعرفون الكثير عن التصنيع – ربما لا يعمل آباؤهم هناك".

ويعتقد كثير من الطلاب أن التلمذة الصناعية غير مدفوعة الأجر، ولا يمكن أن تؤدي إلى الحصول على شهادة جامعية، وهي متاحة لـ"وظائف من الماضي – كالحدادة" فحسب.

المشاركون في برنامج التلمذة الشبابية لدى شركة تايسنكروب ThyssenKrupp في مرفق عمود الحدبات في دانفيل بولاية إلينوي، يدخلون البرنامج كطلاّب في المدارس المتوسطة ويقضون عامين في المدرسة الثانوية، ويحصلون على شهادة في أعمال المعادن من خلال كلية المجتمع المحلي ويعملون بدوام جزئي في المصنع. ويقول بعضهم إنهم خططوا ليكونوا أطباء أو محامين – أو حتى علماء حفريات. لكن تدريبهم المهني أخذ بهم إلى "التصنيع الرقمي".

وقال معظمهم إن مستشاري الإرشاد في المدارس الثانوية لم يوجهوهم نحو الصناعة. تقول المتدربة باربرا ويسترفيلد، 18 سنة: "يجب أن يكونوا حذرين في عدم إزعاج الوالدين: "لماذا تطلب من طفلي أن يعمل في أحد المصانع؟".

وعلى الرغم من أنها "لم تخطط قط للذهاب إلى التصنيع"، إلا أنها قالت إنها "مندهشة لما اكتشفته هنا، إنه ليس سيئا، إنه في الواقع نظيف جدا".

توم وورنر، الرئيس التنفيذي لشركة تايسنكروب بريستا كامشافت ThyssenKrupp Presta Camshafts Danville، قال إن بعض المصانع جميلة أكثر من غيرها. وأضاف قائما بواجبه في الترويج للتصنيع الأمريكي: "لدينا كمية هائلة من الروبوتات، وهذا أمر رائع للطلاب، وقطاع السيارات هو نشاط تجاري أكثر جاذبية يسهل على الشباب التفاعل معه".