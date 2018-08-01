المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء ،عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتتراوح في نطاق بين 1.75 إلى 2%. جاء ذلك بعد جلسة لمجلس الاحتياطي الأمريكي(البنك المركزي) عقدها على مدار يومين.

كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت آخر مرة رفع فيها أسعار الفائدة في منتصف يونيو الماضي بمقدار 0.25%.