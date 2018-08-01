أزمة السكن .. المعضلة الأكثر إرهاقا للحكومات حول العالم

لم تعد مشكلة السكن سواء عدم توافره أو ارتفاع أسعاره مشكلة محلية، أو مرتبطة بالدول النامية أو حتى الناشئة، فالمشكلة تمتد أيضا إلى البلدان المتقدمة والثرية، حيث باتت معضلة كونية تؤرق جميع الحكومات بغض النظر عن درجة تقدمها الاقتصادي.
ومع تفاقم المشكلة التي تعد أعنف أزمات العالم والأكثر إرهاقا للحكومات، تزايدت الدعوات بضرورة الخروج من الآفاق التقليدية التي تعتمد على مواجهة تحديات السكن ضمن الأطر الوطنية، إلى آفاق أكثر رحابة وعالمية عبر إيجاد حل جذري من خلال تعاون دولي حقيقي وفعال في هذا المجال.
المشكلة الحقيقية أن أزمة السكن لا تتركز فقط في المدن الغنية في البلدان المتقدمة؛ لندن وباريس ونيويورك وفرانكفورت، ولكن في المدن الحضرية سريعة النمو في البلدان النامية والناشئة؛ بومباي وإندونيسيا وجاكرتا والقاهرة وريو دي جانيرو، حيث يعيش ملايين من البشر في مساكن دون المستوى، ويفتقرون للكهرباء والمياه النظيفة، والصرف الصحي السليم.
وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن المتوسط الدولي لارتفاع الإيجارات بلغ 22 في المائة بين عام 2006 و2014، بينما لم ترتفع الدخول إلا بنسبة 6 في المائة، وأسهم ذلك في ارتفاع نسبة المشردين في العالم، بسبب العجز عن دفع قيمة الإيجار؛ فضلا عن شراء وحدة سكنية.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعيشون في أماكن غير مهيأة للسكن على المستوى العالمي بنحو 850 مليون نسمة، وبحلول عام 2020 يرتفع هذا العدد إلى مليار نسمة.
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