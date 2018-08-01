واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس المعتقل

أعلنت الولايات المتحدة الاربعاء فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول المتهمين باداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الاميركي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة "ارهابية" والتجسس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "نعتقد انه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية".
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