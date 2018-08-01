73 مليار ريال قيمة التداول في سوق الأسهم خلال يوليو بارتفاع 58 %

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر تموز (يوليو) عند 8314 نقطة، وحققت أعلى مستوى عند 8502 نقطة بينما أدنى مستوى عند 8167 نقطة، وأنهت الشهر عند 8294 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة. وارتفعت قيم التداول 58 في المائة بنحو 26 مليار ريال لتصل إلى 73 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 49 في المائة بنحو 946 مليون سهم لتصل إلى 2.8 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 62 في المائة بنحو 779 ألف صفقة لتصل إلى مليوني صفقة.

وبالنسبة إلى أداء القطاعات، تراجع 16 قطاعا، تصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 9.7 في المائة، يليه "النقل" بأكثر من 8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 8 في المائة تقريبا. بينما ارتفعت أربعة قطاعات، تصدرها "الإعلام" بنحو 9.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.5 في المائة. والأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة بقيمة 28 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 20 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 5.5 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر المرتفعة "كيمانول" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، يليه "كيان السعودية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 18.24 ريال، وحل ثالثا "البلاد" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال. وتصدر المتراجعة "ساكو" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 77.10 ريال، يليه "دله الصحية" بنسبة 23 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "الكابلات" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 6.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 14 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 12 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 4.4 مليار ريال.