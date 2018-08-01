"القفاري" رئيسًا تنفيذيًا لشركة "مهارة" للموارد البشرية

أنهى مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية أخيرًا إجراءات التعاقد مع يوسف بن محمد القفاري، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في خطوة تعكس توجهات مجلس إدارة الشركة إلى تطوير وتنويع وتوسيع قاعدة خدمات واستثمارات الشركة وتنميتها وتهيئتها للطرح للاكتتاب العام بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والتشريعية.

ويمتلك "القفاري" خبرات طويلة تجاوزت ٢٨ عامًا في مجالات متعددة، وسبق له العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وتولى إدارة وطرح ورئاسة شركات مساهمة ناجحة، وله خبرات طويلة بالقطاع المصرفي، والقطاع التجاري والصناعي والخدمي، ويمتلك مهارات قيادية وإدارية ومالية في مختلف الأنشطة، كما تولى سابقًا تأسيس إحدى شركات الاستقدام، وتولى رئاسة مجلس إدارتها.

حضر فعالية توقيع العقد مع "القفاري"، عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية والعضو المنتدب الدكتور عبدالله العمرو، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة سليمان الهتلان، وأعضاء عددٍ من اللجان، وفريق من الإدارة العليا بالشركة.

وأعلن يوسف القفاري بدوره أنه باشر العمل بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٨م، بعد انتهاء ارتباطه كعضو منتدب لشركة أبومعطي للمكتبات بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨م، مع استمراره عضوًا بمجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أنه سيعمل مع إدارة الشركة الحالية على تطوير إستراتيجية طموحة ومتميزة وخطط عمل شاملة وتكاملية تحقق أهداف المستثمرين والعملاء والموظفين بالشركة، وبتوفيق من الله، ثم دعم مجلس الإدارة والمساهمين وفريق عمل الشركة وعملائها ومستشاريها؛ لنقلها من المحلية للإقليمية ثم العالمية، تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.

