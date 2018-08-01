سرقة جواهر ملكية "لاتقدر بثمن" في السويد.. تعود للقرن 17

نشرت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء أول أغسطس صورة لمجوهرات ملكية، تضم تاجين يرجعان للقرن السابع عشر، سُرقت أمس الثلاثاء 31 يوليو.

وذكرت الشرطة أن لصوصا سرقوا المجوهرات، التي لا تُقدر بثمن، من كاتدرائية في جنوب شرق البلاد حيث كانت تعرض، وفروا بزورق سريع.

ومن بين المسروقات تاجان للملك كارل التاسع الذي اعتلى العرش في الفترة من عام 1604 إلى 1611 والملكة كريستينا.