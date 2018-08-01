"إير فرانس": إضرابات الموظفين كلفتنا 391 مليون دولار في النصف الأول من 2018

أعلنت شركة "إير فرانس-كيه.إل.إم" أن الإضرابات التي قام بها موظفوها كلفت الشركة 335 مليون يورو (391 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة جان-مارك جانيلاك استقال في مايو بعد رفض الموظفين عرضا لزيادة الرواتب من أجل إنهاء سلسلة إضرابات بدأت في فبراير.

وكشفت الشركة، التي لا تزال تبحث عن بديل لجانيلاك، أنها حققت رغم ذلك نتائج تشغيل إيجابية بقيمة 228 مليون يورو في النصف الأول من العام.

وأفادت بأن أعداد الركاب ارتفعت بـ2.8% إلى 48.5 مليون راكب.

وعلقت النقابات العمالية بالشركة، والتي تطالب بزيادة بنسبة 5.1% هذا العام للتعويض على تجميد للأجور كان وافق عليه الموظفون منذ 2012، إضراباتها منذ يونيو بانتظار المحادثات مع الرئيس الجديد للشركة.