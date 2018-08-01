ألمانيا تدّعم بينتها التحتية لـ "الرقمنة والإنترنت" بــ 2.4 مليار يورو

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لدعم الرقمنة والإنترنت، وذلك عبر إنشاء صندوق خاص "للبنية التحتية الرقمية" بميزانية مبدئية تبلغ 2.4 مليار يورو.

وإلى جانب دعم شبكات الإنترنت السريع، سيجرى ضخ هذه الأموال لصالح تعزيز الرقمنة في آلاف المدارس بألمانيا.

وذكرت وزارة المالية الألمانية: "نحقق بذلك شرطا ضروريا لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية في المدارس والمنازل والشركات".

وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس أعلن في مايو الماضي تخصيص 2.4 مليار يورو على نحو مبدئي لدعم البنية التحتية للرقمنة والإنترنت، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية عما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الدولة هذا العام 772.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 7.8 مليار يورو عن التقديرات الأخيرة.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدولة إلى 905.9 مليار يورو بحلول عام 2022، بزيادة قدرها 16.3 مليار يورو.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة الائتلاف الحاكم في ألمانيا تنص على إنفاق ما يتراوح بين 10 و 12 مليار يورو فقط على توسيع شبكات الإنترنت السريع لتصل أيضا إلى المناطق الريفية بحلول عام 2021.

ومن المنتظر الآن دعم الرقمنة في المدراس والإنترنت السريع على مستوى ألمانيا عبر الصندوق الجديد مخصص لاستثمارات الرقمنة. ومن المخطط تمويل هذا الصندوق أيضا من إيرادات بيع تراخيص جديدة لشبكات المحمول (تكنولوجيا الجيل الخامس).