الصين تحذر من "الابتزاز والضغط" بعد أنباء عن المزيد من الرسوم الأمريكية

حذرت الصين الولايات المتحدة من مواصلة "ابتزازها والضغط عليها" بشأن التجارة، وذلك بعد أنباء عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض مزيد من الرسوم لإجبار المسؤولين الصينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

واعتبرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن إبقاء الباب مفتوحا لعقد محادثات وفي الوقت نفسه التهديد بعواقب أسوأ يعد مؤشرا على زيادة جديدة في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التجارة.

وقال جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء إن بلاده ستقاوم إذا ما زادت الولايات المتحدة الرسوم. وأضاف :"إذا ما اتخذت الولايات المتحدة تدابير لتصعيد الوضع، فإننا من جانبنا سنقوم بالتأكيد بتدابير مضادة لحفظ حقوقنا ومصالحنا".

وقال إن الصين تعتقد دوما بأنه يتعين حل الخلافات عبر المحادثات والاتصالات، إلا أن الحوار ينبغي أن يكون قائما على "المساواة والاحترام، وكذلك وفقا للقواعد المعمول بها".

كانت بلومبرج أفادت في وقت سابق بأن إدارة ترامب قد تزيد الرسوم من 10% إلى 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.. ويمكن إعلان هذه الرسوم خلال الأيام المقبلة.