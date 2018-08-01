أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق سويكورب وابل ريت، هذا اليوم الأربعاء 19 /11 /1439هـ الموافق 01 /08 /2018م، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.
- "إيداع" تضيف وحدات صندوق "سويكورب وابل ريت" إلى "حسابات المركز"
- "لازوردي" تضع اللمسات الأخيرة لإتمام توقيع اتفاقية للاستحواذ على "ازدياد للمجوهرات الفاخرة"
- الدولار يرتفع مقابل اليوان الصيني وسط تهديدات بفرض رسوم أمريكية
- "الاسمنت العربية" تخسر 50.9 مليون خلال الربع الثاني
- ارتفاع أرباح "المتطورة" 81 % خلال الربع الثاني
- صندوق "مشاركة ريت" يربح 42.5 مليون من بدء التشغيل حتى يونيو 2018
- "الأهلي المالية" توزع 44.7 مليون أرباحا على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1
أخبار الشركات- محلية
- "الإنماء" يربح 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "أرامكو" تنوي الاستحواذ على حصة استراتيجية في "سابك" يملكها صندوق الاستثمارات العامة
- «الإندبندنت» و«الأبحاث والتسويق» في شراكة عالمية كبرى
- "السعودية للكهرباء" توقع عقد المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية
- "ساتورب": توزيع 562.5 مليون ريال أرباح نقدية للسنة المالية 2017 إلى الشركاء
- هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... الأحد المقبل
- أرباح "الدريس" تتراجع إلى 18.2 مليون خلال الربع الثاني
- "زين السعودية" تحقق زيادة في إيراداتها لتصل إلى 1.8 مليار ريال
- "بنك الرياض" يربح 2.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2018
- "الكابلات" تبيع كامل حصتها في شركة ديميرار كابلو إلى "ZTT"
أضف تعليق