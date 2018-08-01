"إيداع" تضيف وحدات صندوق "سويكورب وابل ريت" إلى "حسابات المركز"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق سويكورب وابل ريت، هذا اليوم الأربعاء 19 /11 /1439هـ الموافق 01 /08 /2018م، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.