أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تضيف وحدات صندوق "سويكورب وابل ريت" إلى "حسابات المركز"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق سويكورب وابل ريت، هذا اليوم الأربعاء 19 /11 /1439هـ الموافق 01 /08 /2018م، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية