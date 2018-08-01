الدولار يرتفع مقابل اليوان الصيني وسط تهديدات بفرض رسوم أمريكية

ارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني وعملات أخرى اليوم الأربعاء بعدما قال مصدر مطلع إن البيت الأبيض بصدد اقتراح رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.
جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه مسح نمو المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في يوليو تموز بينما انخفضت طلبيات التصدير مجددا.
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 6.8306 يوان بعد تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترمب سيقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة بدلا من عشرة بالمئة في إعلان قد يصدر اليوم.
واليوان حاليا منخفض للشهر الرابع على التوالي، وحدد البنك المركزي الصيني اليوم سعر العملة عند أضعف مستوياتها منذ مايو أيار من العام الماضي.
وانخفض الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7412 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.15 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 94.631، في حين قبع اليورو عند 1.1681 دولار.
واستقر الدولار عند 111.92 ين.
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