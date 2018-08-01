ارتفاع أرباح "المتطورة" 81 % خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح للشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى 13.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 7.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 81%.

وبلغ اجمالي الربح 15.7مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 8.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 88%، بينما بلغ الربح التشغيلي 14 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 100.4%. وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 18.8 مليون ريال، ومقابل 10.9 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بارتفاع 71.5%.