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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "المتطورة" 81 % خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح للشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى 13.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 7.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 81%.
وبلغ اجمالي الربح 15.7مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 8.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 88%، بينما بلغ الربح التشغيلي 14 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 100.4%. وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 18.8 مليون ريال، ومقابل 10.9 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بارتفاع 71.5%.

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